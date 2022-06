Acidente corta A1 no sentido Sul/Norte em Leiria

GNR aguarda que viatura seja retirada da estrada.

A A1 está cortada no sentido Sul/Norte, na sequência de um acidente ao quilómetro 122,5, junto a Leiria. De acordo com fonte da GNR, estão à espera que a viatura seja retirada da via.



O acidente aconteceu pelas 07h00.