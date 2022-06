Duas professoras e uma funcionária agredidas por duas mulheres numa escola em Braga

Agressoras foram detidas e notificadas para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Duas professoras e uma funcionária da EB 2,3 de Lamaçães, em Braga, foram agredidas e ameaçadas por duas mulheres, disse esta sexta-feira fonte da PSP.

Segundo a fonte, a ocorrência foi registada pelas 20h00 de quinta-feira, naquela escola.

"No local, a PSP constatou que as suspeitas, com 27 e 30 anos de idade, haviam agredido e ameaçado duas docentes e uma funcionária", refere um comunicado da PSP.

As agressoras foram detidas e notificadas para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

A Lusa tentou ouvir o diretor do Agrupamento de Escolas D. Maria II, a que pertence o estabelecimento de ensino em questão, mas ainda não foi possível.