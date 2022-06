Portugal regista 143 casos de varíola dos macacos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta sexta-feira, que há mais cinco casos de varíola dos macacos em Portugal, havendo, até ao momento, um total de 143.

Segundo as autoridades de saúde, a

maioria das infeções ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve.

Todos as infeções confirmadas são em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.A DGS continua a "acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias", refere em comunicado.Em atualização