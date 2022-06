Bebé de um ano e mãe ficam feridos com gravidade em despiste e capotamento de carro na Trofa

Uma bebé de um ano e uma mulher de 30 anos, mãe da menor, sofreram ferimentos graves no despiste de um carro, que capotou, esta tarde, na A3, em Covelas, Trofa.

As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Tirsenses e INEM, e transportadas para o Hospital de S. João, Porto. A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.

O acidente provocou uma fila de cerca de cinco quilómetros naquele sentido da A3, desde o nó de Santo Tirso. O trânsito, que esteve cortado nas vias central e direita, foi reaberto pelas 18h30.O alerta foi dado às 16h38 para o acidente, no sentido Santo Tirso-Porto da autoestrada.