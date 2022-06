"Eu escrevi esse artigo há mais de um mês": Cavaco Silva sobre texto dirigido a António Costa

Era importante "lembrar determinadas coisas que estavam muito esquecidas na mente do primeiro-ministro", defendeu o antigo Chefe de Estado.

O antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, revelou que escreveu o artigo publicado no Observador esta quarta-feira, em que felicita António Costa pela maioria absoluta e e diz esperar que este executivo faça ainda melhor, "há mais de um mês".Em entrevista à CNN Portugal, o ex-chefe de Estado explicou que apenas a mulher é que sabia do artigo. "Só depois é que o Observador teve conhecimento pelo meu chefe de gabinete", referiu Cavaco.De acordo com o antigo líder do Partido Social Democrata, a ideia passava por publicar o artigo "depois da aprovação do OE2022 para que não se intrometesse na discussão". "O OE foi aprovado na sexta-feira e eu decidi que publicava na quarta-feira", explicou Cavaco.Para antigo Chefe de Estado, era importante "lembrar determinadas coisas que estavam muito esquecidas na mente do primeiro-ministro".

Num artigo publicado no Observador quatro meses depois da vitória do PS nas eleições legislativas de 30 de janeiro, Cavaco Silva pediu desculpa pelo atraso com que felicita António Costa e considerou: "Foi uma vitória da sua pessoa como líder do PS".

"É certo que beneficiou dos erros do PSD e da benesse do PCP e do BE ao chumbarem o Orçamento do Estado para 2022, mas ninguém lhe pode tirar o mérito", escreve Cavaco Silva, recordando que também ele beneficiou de uma benesse na conquista da primeira maioria, em julho de 1987: "a aprovação pela Assembleia da República da moção de censura ao governo apresentada pelo PRD".

No artigo lembra as maiorias absolutas que conquistou e enumera as reformas feitas no tempo dos seus governos, sublinhando que, nessa altura, foram dados alguns passos que abriram novas perspetivas à geração de Costa e que "facilitam" agora a tarefa do Governo.

"Receio que, na excitação da tomada de posse, se tenha esquecido de que vários desses passos resultaram do diálogo e do consenso com o seu partido", escreveu.

Cavaco lembra a persistência da parte dos seus governos para "estabelecer alguns consensos importantes" com o PS e sublinha vários, dizendo que o faz como estímulo para que o Governo de António Costa "faça mais e melhor".