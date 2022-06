João Rendeiro visitou 20 países antes de fugir à Justiça, em setembro de 2021. Foi o próprio tribunal que identificou os destinos das viagens do falecido banqueiro pelo Mundo. A contabilização dessas deslocações foi feita na sequência de um pedido, no âmbito do processo de extradição para Portugal, das autoridades sul-africanas. Rendeiro fez 72 viagens ao estrangeiro: Cape Town, na África do Sul, foi um dos destinos.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã