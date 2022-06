Marido de Sónia Jesus detido por suspeita de tráfico de droga

Familiar de outro concorrente do ‘BB’ na rede criminosa.

Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI), foi detido no âmbito de uma operação policial que desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava no Norte do País.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã