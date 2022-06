Duas mulheres detidas em aeroporto do Panamá com droga em perucas

Procurador-geral do país diz tratar-se de um "novo modo" de tráfico no país.

Duas colombianas foram detidas, na sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Tocumen, no Panamá, quando tentavam voar para Espanha com cocaína escondida debaixo de perucas, disse o gabinete do procurador-geral do país.

A primeira mulher tinha "68 embalagens cilíndricas pretas contendo pó branco", presos entre o cabelo natural e uma peruca, indicou a procuradora Xiomara Rodriguez, na conta da rede social Twitter da Procuradoria-Geral do Panamá.





Rodríguez acrescentou tratar-se de um "novo modo" de tráfico no país.