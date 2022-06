Shakira e Piqué anunciam separação após 12 anos de relacionamento

Imprensa espanhola avança que Piqué terá traído a cantora com uma jovem de 20 anos.

A cantora colombiana Shakira e o futebolista Gerard Piqué anunciaram este sábado o fim do relacionamento depois de 12 anos juntos."Lamentamos confirmar que estamos a separar-nos. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade máxima, pedimos respeito pela nossa privacidade. Obrigada pela vossa compreensão", revelou uma nota divulgada pela agência de comunicação da cantora.Shakira e Piqué mantiveram um relacionamento durante 12 anos e têm dois filhos, Milan, de nove, e Sasha, de sete.A imprensa espanhola avança que Piqué terá traído a cantora com uma jovem de 20 anos, porém a identidade ainda não foi confirmada. O casal não se pronunciou sobre a suposta traição.Foi ainda comentado que o jogador do Barcelona e a cantora vivem em casas separadas.