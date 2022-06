Homem morre atropelado após viatura avariar na A4 em Vila Real

Condutor que atropelou homem não se apercebeu da viatura sendo que se encontrava numa zona de curva com pouca visibilidade.

Jorge Filipe Veigas Carocha tinha 43 anos, e morreu, ao fim da noite desta sexta-feira, atropelado por uma viatura ligeira, ao quilómetro 86,4 na Autoestrada 4, no sentido Vila Real - Porto.

Segundo Orlando Matos, Comandante dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, “o alerta para o acidente foi dado perto da meia noite. O óbito da vítima foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real”.

O condutor, com idade entre os 20 e os 25 anos, que atropelou fatalmente este homem não se terá apercebido da viatura avariada, uma vez que, segundo apurou o CM, o carro avariou numa zona de curva com pouca visibilidade e teve também de ser transportado para o hospital.

Este jovem permaneceu toda a noite em observação na unidade hospitalar por se encontrar em estado de choque e, de manhã ainda não sabia que a vítima, natural do concelho de Vila Pouca de Aguiar e que trabalhava como porteiro na escola do concelho, não teria resistido ao embate.

A GNR esteve no local com elementos da Brigada de trânsito e com elementos do Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação.