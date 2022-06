Resgatados três tripulantes a bordo de veleiro à deriva na barra de Viana do Castelo

Tripulantes encontravam-se bem e não necessitaram de assistência médica.

Os elementos da estação de salva-vidas de Viana do Castelo ajudaram esta sexta-feira três tripulantes de um veleiro, que se encontrava à deriva à entrada da barra de Viana do Castelo.O alerta foi dado pelas 17h45 e dava conta de uma avaria na propulsão da embarcação, segundo uma nota publicada na página de Facebook da Autoridade Marítima Nacional.Os três tripulantes encontravam-se bem e não necessitaram de assistência médica.Os elementos da estação de salva-vidas de Viana do Castelo procederam ao reboque da embarcação até à marina de Viana do Castelo.