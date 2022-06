Cada português produz 1,4 quilos de lixo por dia

País envia mais de metade do lixo urbano para aterro, enquanto na Europa se aposta mais na reciclagem.

Portugal continua longe da União Europeia (UE27) no que respeita ao aproveitamento dos resíduos urbanos. No nosso país, mais de metade do lixo é enviado para aterro, enquanto na UE27 corresponde a 23%. Cada habitante em Portugal produz em média 1,4 quilos de lixo por dia (513 quilos durante todo o ano). Em 2020, foram produzidos 5,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos.

