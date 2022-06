Marco ‘Orelhas’ barricado em casa de banho de bar por medo de vingança

Número dois dos Super Dragões viu três homens armados e teve medo de represálias pela morte de Igor Silva.

Marco ‘Orelhas’, o número dois da claque dos Super Dragões, barricou-se na casa de banho de um bar, na praia de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, na madrugada deste sábado, por se sentir ameaçado com a entrada de um grupo de amigo de Igor Silva - o adepto do FC Porto assassinado na noite da festa do título. A polícia foi chamada e Marco Gonçalves - arguido no processo com o filho Renato Gonçalves, que está em prisão preventiva pelo homicídio, foi escoltado pelas autoridades, conseguindo sair do interior do estabelecimento em segurança.

Leia a notíca na íntegra no Correio da Manhã