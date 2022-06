Quase 50 mortos e mais de 300 feridos em incêndio no Bangladesh

Incêndio deflagrou depois de uma explosão no depósito de contentores, situado a cerca de 40 quilómetros do grande porto de Chittagong.

Pelo menos 49 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas numa explosão química desencadeada por um incêndio num depósito de contentores em Sitakunda, Bangladesh, a 40 quilómetros do principal porto de Chittagong, segundo um novo balanço.O balanço anterior dava conta de dez mortos e cerca de 170 feridos no incêndio, que deflagrou depois de uma explosão no depósito de contentores, situado a cerca de 40 quilómetros do grande porto de Chittagong, pelas 21h30 de sábado (16h30 em Lisboa), tinha indicado o chefe dos bombeiros de Chittagong, Anisur Rahman."O número de mortos no incêndio subiu para 34", afirmou Elias Chowdhury, principal autoridade de saúde da região, em declarações à agência AFP, adiantado que "mais de 300 pessoas" estão feridas e outras ainda estão desaparecidas, incluindo jornalistas que cobriram o incêndio.