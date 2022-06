Coreia do Norte dispara oito mísseis balísticos, segundo militares sul-coreanos

Lançamento acontece na sequência de três dias de exercícios militares conjuntos das forças armadas norte-americanas e sul-coreanas.

A Coreia do Norte disparou este domingo oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental, na sequência de três dias de exercícios militares conjuntos das forças armadas norte-americanas e sul-coreanas.

"As nossas forças armadas detetaram o lançamento de oito mísseis balísticos de curto alcance, a partir do setor de Sunan, em Pyongyang, e em direção ao mar de Leste", disse o Estado-maior sul-coreano, numa referência ao mar do Japão.