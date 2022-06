Mulher detida em Amarante por suspeitas de violência doméstica

Após divórcio do casal, mulher terá começado a perseguir e a agredir o seu ex-marido, bem como a sua atual companheira.

A GNR deteve na quinta-feira, no concelho de Amarante, uma mulher de 47 anos suspeita de violência doméstica contra o seu ex-marido, com quem esteve casada 30 anos, anunciou este domingo o Comando Territorial do Porto.

Após o divórcio entre o casal, a vítima iniciou uma nova relação e "a agressora, inconformada com o sucedido", terá começado a perseguir e a agredir o seu ex-marido, bem como a sua atual companheira, afirma a GNR, em nota de imprensa.