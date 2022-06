'Rei dos Catalisadores' volta a ser apanhado pela polícia

Homem já tinha sido detido a 25 de maio, após uma perseguição policial que terminou com uma colisão na Via de Cintura Interna (VCI).

Um homem com trinta anos de idade, mecânico e residente em Leça do Balio, mais conhecido como 'Rei dos Catalisadores' foi novamente detido no Porto. O homem já tinha sido detido a 25 de maio, após uma perseguição policial que terminou com uma colisão na Via de Cintura Interna (VCI).

Desta vez, o homem foi detido pela PSP no bairro do Cerco, na cidade do Porto, no âmbito de uma operação para recuperar um veículo furtado. No interior do carro encontravam-se diversas ferramentas, como gazuas e um catalisador, artigos estes que foram apreendidos.

O 'Rei dos Catalisadores' já foi detido diversas vezes por crimes de furto de viaturas e de alguns componentes, nomeadamente catalisadores.