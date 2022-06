Português ferido com gravidade em acidente violento na Galiza

Um condutor português ficou gravemente ferido num violento acidente que aconteceu na última madrugada em Tui, na Galiza, Espanha. O acidente aconteceu pouco depois das 02h00 da madrugada, em circunstâncias que estão ainda a ser investigadas.

De acordo com o jornal galego

, o condutor era o único ocupante de uma carrinha com matrícula portuguesa, que circulava em direção a Valença, terá perdido o controlo do veículo, embateu num camião que estava estacionado e depois de percorrer mais 200 metros descontrolado, arrancou um sinal de trânsito e embateu com violência numa casa, incendiando-se.

O mesmo jornal cita os moradores da casa, que descrevem ter acordado com o estrondo. Ainda ajudaram o condutor a sair da viatura, em chamas. O homem foi depois assistido no local e está hospitalizado em Vigo.A identidade do condutor não foi divulgada.