Nadal conquista Roland Garros pela 14.ª vez

Espanhol derrotou norueguês em três sets.

Continua a lenda de Rafael Nadal em Roland Garros. O espanhol de 36 anos conquistou este domingo pela 14.ª vez na carreira o Grand Slam francês, ao vencer de forma clara a final diante do norueguês Casper Ruud em três sets, com parciais de 6-3, e 6-3 e 6-0.Para Nadal é um regresso aos títulos no seu torneio predileto, depois de em 2021 se ter ficado pelas meias-finais, mas também se trata do 22.º Grand Slam que conquista na carreira, depois de este ano já ter conseguido vencer o Open da Austrália. Neste particular, Nadal tem agora mais dois do que Roger Federer e Novak Djokovic.