Santos Silva e delegação parlamentar visitam a Suécia entre segunda e quarta-feira

Visita ao país inclui reuniões institucionais e um encontro com a comunidade portuguesa.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, acompanhado por uma delegação parlamentar, desloca-se em vista oficial à Suécia entre segunda e quarta-feira, que inclui reuniões institucionais e um encontro com a comunidade portuguesa.

De acordo com o programa divulgado pela Assembleia da República, está prevista a participação de Augusto Santos Silva nas comemorações do Dia Nacional da Suécia, assim como visitas ao Riksdag, o parlamento sueco, e à Câmara Municipal de Estocolmo.

Na segunda-feira, a meio da tarde, o presidente da Assembleia da República e a delegação parlamentar que o acompanha terão um encontro com a comunidade portuguesa na Suécia, que acontecerá na residência oficial da embaixadora de Portugal em Estocolmo.

Ao fim da tarde, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros estará nas comemorações do Dia Nacional da Suécia, juntamente com os membros da família real sueca.

Numa altura em que está em curso o processo de adesão da Suécia à NATO, o presidente da Assembleia da República é recebido na terça-feira ao início da manhã pelo ministro da Defesa sueco, Peter Hultqvist.

Depois, visita à Câmara Municipal de Estocolmo e encontra-se com a edil da capital sueca, Cecilia Brink, e desloca-se a seguir à Biblioteca Nacional da Suécia

Ao fim da manhã, a delegação parlamentar portuguesa e o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros terão uma cerimónia de boas-vindas no parlamento sueco, reunindo-se, após o almoço, com o presidente e vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Suécia-Portugal, Teresa Carvalho e Jessika Roswall.

De acordo com o programa, para essa tarde está agendada uma reunião institucional com presidente do parlamento sueco, Andreas Norlén, e uma visita ao Museu Nobel.

Na quarta-feira, antes de regressar a Lisboa, o presidente da Assembleia da República terá reuniões com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Paula Carvalho Olovsson, e com o ministro da Integração e Migrações da Suécia, Anders Ygeman.