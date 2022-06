Homem que baleou ex-companheira em Arouca já teve alta hospitalar

Homicida será já esta segunda-feira presente a um juiz de instrução criminal.

Adriano Campos, de 52 anos, que matou a antiga companheira em Arouca, já teve alta hospitalar. O homem esteve duas horas na urgência do Hospital da Feira e foi depois transferido para a urgência psiquiátrica do Hospital de S. João, no Porto, por causa das duas tentativas de suicídio, sempre acompanhado pela PJ do Porto.