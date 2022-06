Despiste na A32 faz dois feridos em Santa Maria da Feira

Uma das vítimas ficou gravemente ferida e a outra sofreu ferimentos ligeiros.

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta tarde de domingo, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Canedo, Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, uma outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na A32, sentido sul/norte, na zona de Canedo.As vitimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital da Feira. Foi necessário acionar uma equipa de desencarcermento para retirar as vítimas dos destroços do acidente.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a GNR foram ao local.