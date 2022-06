Identificados 50 consumidores de rede de tráfico de droga montada na televisão

Foram identificados 50 consumidores da rede de tráfico à qual pertence Vítor Soares, o marido da ex concorrente do Big Brother Sónia Jesus.Vítor Soares ficou em silêncio perante as autoridades. Há muitas escutas que são claras para as autoridades.

A GNR investigou o grupo durante mais de um ano, após se tornar notória a chegada de largas quantidades de cocaína às zonas de Mirandela e Bragança.O grupo chefiado por Vítor Soares foi alvo de vigilâncias e escutas durante esse período e os militares da GNR conseguiram filmar encontros entre os vários envolvidos, bem como entregas de droga. O marido da ex-concorrente do ‘Big Brother’ foi detido com 30 gramas de cocaína e várias doses de haxixe.