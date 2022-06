Fundador e baixista dos Bon Jovi morre aos 70 anos

"Estamos com o coração partido ao ouvir a notícia do falecimento de nosso querido amigo", disse a banda americana.

Alec John Such, membro fundador e baixista dos Bon Jovi, morreu este domingo, aos 70 anos.



"Estamos com o coração partido ao ouvir a notícia do falecimento de nosso querido amigo Alec John Such", publicou a banda americana no Twitter.