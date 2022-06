Boris Johnson enfrenta hoje moção de desconfiança

"O voto terá lugar esta tarde, na Câmara dos Comuns, entre as 18:00 e 20:00 horas", referiu o presidente do grupo parlamentar.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai ser sujeito estar tarde a uma moção de desconfiança no Partido Conservador, após dezenas de deputados terem manifestado descontentamento, foi anunciado esta segunda-feira.

O presidente do grupo parlamentar Conservador, Graham Brady, também conhecido por Comité 1922, declarou junto ao Parlamento ter sido ultrapassado o limite mínimo de 15% dos deputados, ou 45 dos 359 deputados, para desencadear o processo.





"O voto terá lugar esta tarde, na Câmara dos Comuns, entre as 18:00 e 20:00 horas (mesmo hora em Lisboa), e anunciaremos o resultado pouco depois", referiu, revelando ter informado o chefe do Governo no domingo do processo, o qual foi acordado entre ambos.