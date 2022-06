Água do mar próxima da temperatura ambiente nas praias do Sul do País

Aquecimento global tem levado a um aumento da temperatura. Concentrações excessivas de algas no Algarve.

No primeiro fim de semana de época balnear, foram muitos os que acorreram às praias algarvias para os primeiros mergulhos do ano. A ajudar esteve a água do mar, a rondar os 20 graus, e que, assim, se aproximou dos valores de temperatura ambiente. Às 13h00 deste domingo, ao ar livre, estavam 22 graus em Sagres, 21 em Portimão e Albufeira, e 23 em Faro e Olhão.

