Anexos de habitação destruídos pelas chamas em Oliveira de Azeméis

Os anexos de uma habitação ficaram destruídos, ao início desta manhã de segunda-feira, na sequência de um incêndio, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros de Fajões, para um incêndio habitacional, na rua São Salvador, no lugar de Azagães, na Carregosa.Estiveram mobilizados onze operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos bombeiros de Fajões, no combate às chamas. A GNR também foi acionada para apoiar as operações de combate ao fogo.A rápida primeira intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas às casas vizinhas. Os trabalhos de combate às chamas foram dificultados pelas explosões de equipamentos e eletrodomésticos com cargas e componentes gasosos.Não há registo de feridos.