Mariupol em quarentena devido a risco de surto de cólera

As tropas russas estão a colocar a cidade de Mariupol, na Ucrânia, em quarentena devido a um possível surto de cólera, disse o assesssor do autarca da cidade, Petro Andryushchenko, ao canal televisivo ucraniano United News."Estamos a ver a cidade a ser fechada", disse Andryushchenko, acrescentando que "a palavra 'cólera' está a ser mencionada dentro da cidade, entre as autoridades russas que a ocupam".O assessor disse ainda que a situação humanitária em Mariupol estava a piorar, com escassez de alimentos e água.A cidade foi tomada em maio pelas tropas russas, após meses de bombardeamentos.