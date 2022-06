Homem de 25 anos morre em acidente entre mota e carro no centro de Lisboa. Há dois feridos

Roda da mota separou-se do motociclo. Um dos motoristas passou um sinal vermelho.

Um acidente entre um carro e uma mota num cruzamento entre a Rua Braamcamp e a Avenida Alexandre Herculano, em Lisboa, provocou um morto e dois feridos.

A vítima mortal, 25 anos, foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em manobras de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos.

Os ocupantes da carrinha estão a ser assistidos no local.

Ao que o CM apurou, a roda da mota separou-se do motociclo. Um dos motoristas passou um sinal vermelho.

No local estão meios dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e o INEM.

O alerta para o acidente foi dado às 15h.