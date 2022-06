Dois reclusos fazem-se passar pela ASAE e fazem mais de 27 mil euros em dezenas de burlas

A GNR de Faro constituiu arguidos, esta sexta-feira, dois reclusos de 34 e 42 anos por burlas qualificadas, em Alcoentre, na Azambuja. Em mandados de busca às celas no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, as autoridades apreenderam um telemóvel, dois cartões SIM e diversos apontamentos com registos de nomes, valores e dados bancários dos lesados.

De acordo com a nota daquela força policial, os suspeitos "faziam-se passar por Inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade para as Condições do trabalho (ACT) ou outras entidades, e a partir do estabelecimento prisional efetuavam chamadas telefónicas para estabelecimentos comerciais de todo o país". Os dois reclusos conseguiram arrecadar mais de 27 mil euros. O inquérito decorria há cerca de quatro meses e foram investigadas 30 burlas qualificadas.

As burlas eram direcionadas sobretudo a restaurantes, aos quais os homens alegavam "a existência de irregularidades no estabelecimento e solicitando o pagamento imediato de uma coima, através de transferência bancária, para assim evitar uma alegada inspeção ao local com consequências mais gravosas", referiu a GNR.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Faro.