Avião invade espaço aéreo restrito e obriga Biden e a mulher a fugir para quartel de bombeiros

Piloto da aeronave usou canal rádio errado e ignorou proibição junto à habitação do casal no Delaware.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, foram retirados este fim de semana da casa do casal na praia de Rehoboth, no estado do Delaware, nos EUA, depois de um avião particular ter entrado no espaço aéreo proibido da região. O casal foi levado para uma zona segura localizada no quartel de bombeiros da região.

De acordo com os serviços secretos dos EUA a pequena aeronave invadiu por engano aquela zona restrita do espaço aéreo.