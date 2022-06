Incêndio deflagra em autocarro em Gaia

Na sequência do incêndio, não há feridos a registar.

Um incêndio deflagrou num autocarro no cruzamento da EN222 com a EN109, em Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado às 17h02 e os Bombeiros Sapadores de Gaia, com o apoio dos Bombeiros dos Carvalhos, foram encaminhados para o local.

À chegada, os operacionais verificaram que o fogo já tinha sido extinto pelo próprio motorista do autocarro. O homem estava sozinho na viatura e não sofreu ferimentos.





Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, cerca das 17h30 os meios estavam já a desmobilizar do local.