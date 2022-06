Boris Johnson continua a ser primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, venceu esta segunda-feira a moção de censura e vai permanecer na liderança do partido Conservador e no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.211 deputados votaram a favor da liderança de Johnson, enquanto que 148 votaram contra a sua continuidade.

Johnson precisava uma maioria de 180 votos ou mais entre 359 deputados.Boris Johnson foi sujeito estar tarde a uma moção de censura no Partido Conservador, após dezenas de deputados terem manifestado descontentamento.Recorde-se que esta segunda-feira o deputado britânico, Tory John Lamont, renunciou ao cargo de secretário privado da ministra dos Negócios Estrangeitos do Reino Unido, Liz Truss, para votar contra Boris Johnson na votação de confiança desta noite.