O 'recado' de Rui Pinto após a entrevista de Luís Filipe Vieira na CMTV

O criador do Football Leaks, Rui Pinto, já reagiu nas redes sociais à entrevista exclusiva de Luís Filipe Vieira àO pirata informático partilhou uma mensagem onde sublinhou que era "um bom dia para relembrar que a investigação ao que será porventura o maior esquema de criminalidade organizada e corrupção desportiva que o futebol português já viveu continua parado, na gaveta, rumo à prescrição".

O informático, constituído arguido no âmbito do processo Football Leaks, plataforma que ele próprio criou, ajudou as autoridades em 2021 nas investigações da operação ‘Cartão Vermelho’.