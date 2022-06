Divulgada fotografia da filha de Harry e Meghan nas celebrações do primeiro aniversário

Lilibet Diana surge sentada na relva da casa da família, com um vestido azul e um laço branco no cabelo.

A filha dos duques de Sussex, Harry e Meghan Markle, foi fotografada pela primeira vez na viagem ao Reino Unido este fim-de-semana, durante as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II de Inglaterra.



Lilibet Diana comemorou um ano no sábado e o casal decidiu realizar um piquenique no quintal. Durante a festa, o fotógrafo Misan Harriman, amigo da família, partilhou uma série de fotos do momento na rede social Instagram.



De acordo com a Vogue, os membros mais próximos da família não estiveram presentes na festa "intimista e casual", uma vez que se comemorava o quarto dia de comemorações dos 70 anos de reinado da monarca.



"Foi um privilégio celebrar o primeiro aniversário de Lilibet com a minha família e a sua", lê-se na descrição da publicação da fotógrafo a acompanhar a foto de Lilibet Diana.



Na foto, a menina está sentada na relva da casa de família no Reino Unido, com um vestido azul e um laço branco no cabelo.



A visita ao Reino Unido a semana passada foi a primeira da filha dos duques de Sussex. Lilibet e Archie, o filho mais velho de Meghan e Harry, não fizeram aparições públicas durante os eventos, mas o casal marcou presença na missa que se realizou na Catedral de São Paulo.