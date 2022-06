Homem de 38 anos morre em praia de Sintra

depois de ter entrado em dificuldades na água na praia Pequena do Rodízio, uma praia não vigiada, no concelho de Sintra.De acordo com o comunicado no site a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado às 16h12 para duas pessoas que estavam em dificuldades na água. Para o local foram ativados de imediato elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e do INEM.

"As duas vítimas foram resgatadas para terra por um surfista que se encontrava nas proximidades, sendo que uma das vítimas, um homem de 38 anos, de nacionalidade alemã, se encontrava em estado inconsciente", lê-se na nota da autoridade.Apesar das manobras de reanimação pelos elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.De acordo com a autoridade, "a segunda vítima, um jovem de 25 anos, de nacionalidade alemã, foi assistido no local, tendo sido posteriormente transportada, em estado de choque, pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme para uma unidade hospitalar".