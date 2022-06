União Europeia vai adotar carregador universal

Consumidores deixarão de precisar de carregadores e cabos diferentes para os vários aparelhos eletrónicos de pequena e média dimensão.

A União Europeia (UE) vai adotar, no outono de 2024, o carregador USB tipo C para todos os telemóveis, 'tablets' e câmaras, depois do acordo alcançado esta terça-feira entre o Parlamento Europeu (PE) e os Estados-membros.

Ao abrigo das novas regras, os consumidores deixarão de precisar de carregadores e cabos diferentes para os vários aparelhos eletrónicos portáteis de pequena e média dimensão.

Telemóveis, 'tablets', leitores eletrónicos, auriculares, câmaras digitais, auscultadores, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis recarregáveis através de um cabo com fios terão de estar equipados com uma porta USB tipo C, independentemente do seu fabricante, segundo o acordo alcançado.