Polícia investiga pacote suspeito perto do parlamento britânico em Londres

A polícia britânica está a investigar um pacote suspeito junto à sede do parlamento britânico, o Palácio de Westminter, em Londres. A zona está cercada."A polícia foi chamada às 11h27 de terça-feira, 7 de Junho, para informar de um pacote suspeito encontrado na Parliament Street", disse a polícia britânica à Reuters.De acordo com as autoridades "os agentes estão no local, foram criados perímetros de segurança e a área ao redor está interdita estão enquanto são realizadas as investigações".