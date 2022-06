Governo dá bónus de 4 mil euros para incentivar compra de carros elétricos

Primeiros 1 300 portugueses que comprarem vão receber a verba, desde que o preço do veículo não ultrapasse os 62 500 euros.

Quando for promulgado por Marcelo e entrar em vigor, o Orçamento do Estado (OE) para este ano vai dar um bónus de 4 mil euros aos primeiros 1300 contribuintes que se candidatarem à compra de um carro elétrico novo cujo preço (com IVA) não ultrapasse os 62 500 euros. Esta foi uma das principais novidades destacadas pela consultora Deloitte, que esta terça-feira analisou as contas do Estado.

