Marcelo no grande debate sobre a violência na escola

Presidente da República vai estar na conferência promovida pelo CM/CMTV, que decorre esta quarta-feira em Braga.

O Relatório Anual de Segurança Interna aponta um decréscimo da criminalidade nas escolas durante o ano passado: 4494 ocorrências registadas pelas forças de segurança, das quais 54% de natureza criminal. “Mas o que nos deve preocupar é erradicar por completo este tipo de situações. Nós não podemos ficar conformados apenas com a sua diminuição”, indica Ricardo Rio. O presidente da Câmara de Braga é um dos intervenientes na conferência ‘Mais Escola, Melhor Família’, promovida esta quarta-feira pelo Correio da Manhã e pela CMTV, às 10h30, em Braga, com o alto patrocínio da Presidência da República.

Segunda conferência Mais Escola, Melhor Família







Marcelo Rebelo de Sousa abre o encontro, que decorrerá no Espaço Vita. Já em março, durante a visita à Escola Portuguesa de Moçambique, o chefe de Estado destacava a importância do meio escolar na formação do futuro da sociedade: “Queremos a tolerância, queremos o diálogo, queremos a compreensão. Isso começa nos bancos das escolas. Começa nas famílias, mas começa muito nos bancos das escolas.”





Na conferência desta quarta-feira, Paulo Sargento, comissário da iniciativa, intervirá no debate - moderado pelo jornalista Secundino Cunha -, que contará com Paulo Costa, investigador do Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho e presidente da Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens. Nesta mesa redonda intervirão ainda Carlos Anjos, da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, e Carlos Neto, professor catedrático jubilado da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.





O encerramento desta conferência estará a cargo do arcebispo primaz de Braga. As palavras de D. José Cordeiro, em janeiro de 2020, quando era ainda bispo da Diocese Bragança-Miranda, demonstram qual a mensagem da Igreja para os jovens e crianças: “Nunca mais a violência! Nunca mais o ódio! Sim a mais fraternidade! Sim a mais paz! Sim a mais cultura da vida e do amor.”





Esta é a segunda conferência ‘Mais Escola, Melhor Família’, que visa envolver toda a comunidade escolar, incluindo as famílias, os professores, as autarquias, os estudantes, as forças de segurança e as instituições particulares de solidariedade social, com particular atenção ao fenómeno do bullying. Conhecer a realidade da violência escolar no nosso país, comprometendo família e escola com uma cultura de paz que empodere a cidadania é o objetivo.





A conferência desta quarta-feira tem entrada livre. A sessão terá transmissão em direto através do site do Correio da Manhã.