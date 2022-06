Apreendidas dez botijas de óxido nitroso, uma arma e seis doses de haxixe numa festa ilegal em Sintra

Imóvel estava danificado e 16 pessoas encontravam-se sob o efeito de substâncias aditivas.

A Guarda Nacional Republicana apreendeu no passado domingo dez botijas de óxido nitroso, uma arma proibida e seis doses de haxixe numa festa que decorria ilegalmente, em Sintra.Na fiscalização ao local após uma denúncia, as autoridades constataram ainda que o imóvel estava completamente danificado e 16 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, encontravam-se sob o efeito de substâncias aditivas.Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Sintra.