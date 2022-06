Retomadas buscas pelo jovem de 16 anos desaparecido em praia de Sintra

Num comunicado divulgado esta quarta-feira pela Autoridade Marítima Nacional, o jovem encontrava-se a banhos com um grupo de quatro amigos, quando terá sido arrastado por agueiro tendo acabado por desaparecer no mar.

As buscas no local realizadas pelo Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, da Estação Salva-vidas de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, bem como do navio NRP João Roby, da Marinha Portuguesa, e de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa começaram às 18h20 desta terça-feira, apurou o