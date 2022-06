Vestiu a capa de herói: João Cancelo salva criança autista nos festejos do título

Jogador luso cuidou de menino que se perdeu do pai durante a festa do Manchester City.

O feito remonta a 22 de maio, dia em que o Manchester City conquistou o título de campeão inglês, mas só agora foi conhecido: durante a invasão dos adeptos ao relvado do Etihad Stadium, João Cancelo cuidou de uma criança com autismo. Ollie Gordon, de 10 anos, invadiu o relvado para festejar, mas perdeu-se do progenitor.