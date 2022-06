CMTV lidera audiências no debate de Vieira com benfiquistas

Debate foi visto por mais de 1 milhão e 11 mil pessoas tornando-se no mais visto do cabo, esta terça-feira.

O Debate na CMTV entre Luís Filipe Vieira e os benfiquistas João Malheiro, Diamantino e Pedro Guerra foi visto por mais de 1 milhão e 11 mil pessoas tornando-se no mais visto do cabo, esta terça-feira. Alcançou 8,9% de Share e uma audiência média de 357 mil espetadores. O formato conduzido por João Ferreira também ultrapassou a RTP1 que, à mesma hora, emitiu um debate sobre a eutanásia.

O programa Liga de Ouro, com 10% de share e uma média de 210 mil espetadores também esteve entre os mais vistos do dia, à semelhança do ‘Investigação CM’, o ‘CM Jornal das 20h’ e o ‘Mercado’.

Os dados oficiais da GFK mostram uma liderança clara da CMTV no horário nobre, período de maior consumo e de maior investimento publicitário.

No dia, a CMTV voltou a ser o canal preferido dos portugueses com 5,9% de share e uma média de 111.900 espectadores. Uma audiência muito superior à registada pelos concorrentes do cabo. O canal CNN não foi além dos 3,1% com uma média de 57.600 espectadores enquanto a SIC notícias obteve 2,1%, que se equivale a 39.500 pessoas. Mais distante fica a RTP3, cujo share diário de 0,5% representa apenas uma média de 9.600 espectadores.

A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas mas ainda não é emitida na TDT.