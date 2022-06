Homem em estado grave após cair de muro com cinco metros

Acidente aconteceu junto ao rio Douro, na zona da Alegria, localidade de Linhares, concelho de Carrazeda de Ansiães.

Um homem, de 61 anos, ficou em estado grave, esta manhã, após ter caído de um muro com uma altura aproximadamente de cinco metros.

Segundo Abílio Félix, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, "a vítima estava consciente mas tudo indica que tivesse sofrido vários traumatismos".



O acidente aconteceu junto ao rio Douro, na zona da Alegria, localidade de Linhares, concelho de Carrazeda de Ansiães.



Ao que o CM apurou, a vítima é um colaborador das Infraestruturas de Portugal.



Depois de estabilizado no local, foi transportado até à sede de concelho onde o helicóptero do INEM o aguardava para o transportar para o hospital de Vila Real.

No local estiveram os bombeiros de Carrazeda de Ansiães, a ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM de Mirandela, o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros e militares da GNR que investigam as causas do acidente.