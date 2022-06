Conheça os rostos dos detidos na operação que investiga a morte de Igor Silva nos festejos do título

Detidos, todos indiciados pela co-autoria do homicídio do adepto portista, só deverão ser ouvidos esta quinta-feira.

Já são conhecidos os rostos dos nove membros da claque dos Super Dragões que foram detidos esta quarta-feira na operação "Fim de Festa" por ligações à morte do adepto Igor Silva durante os festejos do FC Porto campeão na madrugada do passado dia 8 de maio.