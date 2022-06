Nove jovens detidos por crimes com arma branca no Porto, Gaia e Matosinhos

Buscas resultaram na apreensão de cinco armas brancas (navalhas), seis telemóveis e diversos artigos de vestuário.

Nove jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 23 anos, foram detidos pela PSP no âmbito de uma operação de combate ao roubo nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, foi esta quarta-feira anunciado.

De acordo com uma nota de imprensa do Comando Metropolitano do Porto, foram realizadas diligências que incluíram "o cumprimento de nove mandados de detenção e 10 mandados de busca domiciliária" nos referidos concelhos do distrito do Porto.

Assim, na quinta-feira foram detidos nove jovens, todos homens com idades entre os 17 e 23 anos, e das buscas resultou a apreensão de cinco armas brancas (navalhas), seis telemóveis e diversos artigos de vestuário, segundo a PSP.

Os detidos "são suspeitos da prática de 11 crimes de roubo no período compreendido entre o dia 05 de março e o dia 02 de junho do presente ano", refere o comunicado da polícia.

De acordo com a PSP, os suspeitos, "agindo em comunhão de esforços e através de ameaças com recurso a arma branca e coação física, despojavam as suas vítimas, preferencialmente jovens, dos seus pertences, nomeadamente quantias monetárias, telemóveis, vestuário, calçado".

"Se [os jovens] não estivessem na posse de artigos de valor eram coagidos a efetuar o levantamento de quantias monetárias junto de uma caixa ATM [multibanco]", refere a PSP.

A polícia indicou ainda que três vítimas necessitaram de assistência hospitalar, na sequência dos roubos.

A operação da PSP "contou com o apoio das Equipas de Intervenção Rápida da 1.ª e 2.ª Divisões e Divisão de Vila Nova de Gaia", bem como com "a colaboração da GNR na sua área de jurisdição".

"Os detidos, são hoje [quarta-feira] presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação", conclui o comunicado da PSP.