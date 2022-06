Sobe para 21 o número de mortos em acidente de comboio no Irão

Balanço anterior das autoridades iranianas indicava 17 mortos.

O balanço de mortos no acidente de comboio que ocorreu esta quarta-feira perto da cidade de Tabas, no centro do Irão, subiu para 21, disseram as autoridades locais, sublinhando que outras 47 pessoas ficaram feridas.

De acordo com as autoridades locais, o acidente ocorreu quando o comboio, que transportava cerca de 350 passageiros, atingiu uma escavadora e acabou por descarrilar nos arredores de Tabas.

Fotos divulgadas pela agência de notícia iraniana Isna mostram uma carruagem voltada na linha e outras quatro amontoadas umas sobre as outras.

De acordo com imagens do canal Iribnews, o acidente ocorreu numa área desértica, a cerca de 550 quilómetros a sudoeste de Teerão. A tragédia ocorreu na linha que liga as cidades de Mashhad e Yazd.

"O comboio, que transportava 348 passageiros, descarrilou depois de embater numa escavadora" que estava muito próxima dos trilhos, disse Mir Hassan Moussavi, responsável adjunto das Ferrovias da República islâmica, à televisão estatal.

O acidente aconteceu às 05h30 locais (02h00 em Lisboa), de acordo com a televisão estatal. O diretor de operações de resgate, Mehdi Valipou, disse que cinco dos 11 vagões do comboio descarrilaram.

As equipas de resgate com ambulâncias e helicópteros foram enviadas para a zona, que é remota e com a qual é difícil comunicar.

Mais de uma dúzia de pessoas sofreram ferimentos graves e foram transferidas para hospitais locais, de acordo com as autoridades.

O Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, já prestou as suas condolências e anunciou que uma investigação seria realizada para determinar as causas do acidente.