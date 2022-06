"Bullying não é só um problema da juventude nem da escola": Marcelo em iniciativa 'Mais Escola, Melhor Família' da CM/CMTV

Sessão sobre inclusão social juvenil e problemas escolares decorreu esta quarta-feira de manhã no Espaço Vita, em Braga.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa debateu a inclusão social juvenil e problemas escolares numa s

essão que decorreu esta quarta-feira de manhã no Espaço Vita, em Braga. Iniciativa 'Mais Escola, Melhor Família' quer envolver comunidade escolar em torno do fenómeno do bullying.