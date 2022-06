Microsoft suspende atividade na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia

Decisão afetará mais de 400 funcionários.

A Microsoft Corporation decidiu suspender as atividades na Rússia, em resposta à invasão à Ucrânia, depois de já ter cancelado as vendas de produtos no país, em março passado.

Segundo a informação avançada pela Bloomberg News, esta quarta-feira, a empresa de tecnologia lançou um comunicado em que afirma que "como resultado das mudanças nas perspetivas económicas e do impacto nos nossos negócios na Rússia, tomámos a decisão de reduzir significativamente as nossas operações". Contudo, a empresa admite ainda que continuará a cumprir as obrigações contratuais existentes para com os clientes russos, ao mesmo tempo que permanece com a suspensão de novas vendas.





A decisão afetará mais de 400 funcionários, mas a Microsoft está a trabalhar com os mesmos para garantir que "são tratados com respeito e que têm o apoio necessário nesta fase difícil".